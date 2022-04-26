Загрози захоплення столиці зараз немає – глава Київської МВА

До Києва повертаються посольства різних країн, а ще декілька держав оголосили про наміри відновити роботу дипломатичних представництв у столиці. Серед них – Сполучені Штати Америки та Велика Британія.

Очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов пояснив, про що це може свідчити. Він повідомив, що зараз до столиці повертаються 16 посольств різних держав.

– Зараз звучить цифра про повернення 16 дипломатичних представництв. І щодня від представників різноманітних країн, зокрема, від США і Великої Британії, ми чуємо, що вони теж планують повернутися та відновити свою роботу, – зазначив глава Київської ОВА.

На думку Миколи Жирнова, повернення посольств країн до Києва означає, що безпосередньої загрози захоплення столиці зараз немає.

Глава Київської ОВА переконаний, що це хороший сигнал для киян, який свідчить про те, що життя у столиці відновлюється. Важливим є двостороння співпраця із країнами, укладання договорів, контрактів, тому послам необхідно перебувати на місці, додав Микола Жирнов.

Джерело: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА