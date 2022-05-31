Май, 30 в 23:00

Сегодня одной из главных задач дня была коммуникация для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета против России. Однако пауза с согласованием новых санкций против страны-агрессора уже слишком затянулась.

– Пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Прошло очень много времени без ужесточения европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить, и исправить немедленно, говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По мнению главы государства, Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии. В частности, страны-члены Европейского Союза должны ввести нефтяное эмбарго.

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— Ключевой пункт – это конечно нефть. Считаю, что Европе, в любом случае, придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Это о независимости европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее станет, наконец, самой Европе, — считает президент Украины.

На Донбассе сейчас собрана самая большая боевая мощь российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.

— Поскольку Россия заблокировала наши порты на Черном море и захватила нашу часть берега Азовского моря, мы не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах в нашей стране, — рассказал Зеленский.

Блокировка Россией украинского экспорта дестабилизирует ситуацию в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах, поэтому возникает угроза голода в Африке, Азии и других государствах Европы.