Травень, 30 в 23:00

Сьогодні одним із головних завдань дня була комунікація для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету проти Росії. Проте пауза із погодженням нових санкцій проти країни-агресора вже надто затягнулася.

– Пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. Пʼятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії. Про те, що це потрібно нарешті виправити, і виправити негайно, говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської ради. Зокрема, щоб обговорити й це питання, – наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

На думку глави держави, Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію. Зокрема, країни-члени Європейського Союзу мають запровадити нафтове ембарго.

Зараз дивляться

– Ключовий пункт – це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі в будь-якому разі доведеться відмовитись від російської нафти та нафтопродуктів. Це про незалежність європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше стане, зрештою, самій Європі, – вважає президент України.

На Донбасі зараз зібрано найбільшу бойову потужність російської армії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку.

– Через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі та захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 млн тонн зернових, які вже є на складах у нашій країні, – розповів Зеленський.

Блокування Росією українського експорту дестабілізує ситуацію у глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство у різних країнах, тому виникає загроза голоду в Африці, Азії та інших державах Європи.