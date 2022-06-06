Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины — Елена Шуляк

Июнь, 06 в 9:19

Корейская делегация посетила Бучу и Ирпень и намерена помочь Украине отстроить разрушенную инфраструктуру. Об этом сообщила глава политической партии Слуга Народа Елена Шуляк в своем Telegram канале.

— Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Убедиться в этом официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами, – сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

— По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине, он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолем, чтобы обсудить разные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, уже официально заявившим о желании получить «шефство» над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов, – подытожила глава Слуги Народа.

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Напомним, Елена Шуляк рассказывала о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны. Ранее глава Слуги народа отмечала, что восстанавливая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.