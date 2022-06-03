Партия Слуга народа усилит Альянс либералов и демократов Европы – Шуляк

Июнь, 03 в 16:45

Президентская партия Слуга народа ориентируется на либеральный порядок и крепкие демократические институты и может значительно усилить европейскую политику так же, как Украина способна усилить ЕС. Об этом заявила председатель партии Елена Шуляк, выступая на проходящем в Дублине саммите партии Альянс либералов и демократов, сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

— Для нас входящие в АЛДЕ партии являются образцами политических сил, преданных общим ценностям единой Европы. А в Украине сегодня ведется борьба за ценности свободы и демократии, борьба за Европу и ее будущее, – цитирует пресс-служба обращение Шуляк.

Она рассказала об истории создания политической партии Слуга народа, которая из нескольких десятков людей в начале своего существования превратилась в мощную политическую силу.

— На сегодняшний день наша большая политическая команда насчитывает около 10 тыс. человек, работают женское и молодежное крыло партии, – рассказала глава Слуги народа.

Сейчас смотрят

По ее словам, которые приводит пресс-служба, партия смогла ввести наиболее последовательные, системные и радикальные либеральные реформы за время независимости Украины. Но реализацию большинства из них прервало полномасштабное вторжение России в Украину.

— Присоединение к политической семье партии Альянс либералов и демократов за Европу в качестве полноправного члена партии Слуга народа является одним из ключевых приоритетов в международной политике. В Европе много политических семей и партийных конгломератов европейского уровня. Но мы не сомневались в том, что самым оптимальным вариантом для нас является присоединение именно к АЛДЕ, – констатировала Шуляк.

— Мы уверены, что присоединение нашей партии к Альянсу либералов и демократов будет значимым событием как для украинской, так и для европейской политики. Слуга народа усилит АЛДЕ так же, как Украина усилит Евросоюз. Вместе мы можем больше. Вместе мы победим! – подытожила Шуляк.

Альянс либералов и демократов за Европу – европейская партия, включающая либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в странах ЕС. На национальном уровне партии-члены АЛДЕ принимают участие в правительствах 12 из 27 стран ЕС. Начало официального партнерства с либералами Европы поможет многочисленной партии украинского парламента заручиться поддержкой европейских коллег в условиях, когда Украина защищает себя и всю Европу от российского нашествия, резюмировали в пресс-службе СН.