Украина будет жестко освобождать свои территории: Подоляк ответил “собирателю земель”
Попытки РФ аннексировать временно оккупированные регоны Украины должны получить жесткий санкционный ответ со стороны Запада, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
– Какие-либо разговоры о возможности ослабления санкций в отношении РФ на фоне подготовки аннексии Юга и Востока Украины категорически недопустимы. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага, – написал он в Twitter после публикации издания Meduza, которое со ссылкой на источники в Кремле сообщило о планах Путина по поводу аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и создания из них “единого федерального округа”.
Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо ???????? на тлі підготовки анексії півдня й сходу ???????? категорично неприпустимі. Будь-яка спроба «легалізувати» окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022
Вспомнил Подоляк и о сегодняшнем заявлении российского диктатора, сравнившем себя с Петром I, говоря о расширении России за счет земель других стран.
– Даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. Любая попытка “легализовать” оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен определить четкую красную линию, – подчеркнул он.
В то же время, по его словам, Украина будет жестко освобождать свои территории, какие бы названия им ни придумывали оккупанты.
– Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности, в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель. Если коротко: всю z-нечисть изгоним, – подытожил Подоляк.