Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Украина будет жестко освобождать свои территории: Подоляк ответил “собирателю земель”

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Минобороны

Попытки РФ аннексировать временно оккупированные регоны Украины должны получить жесткий санкционный ответ со стороны Запада, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Какие-либо разговоры о возможности ослабления санкций в отношении РФ на фоне подготовки аннексии Юга и Востока Украины категорически недопустимы. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага, – написал он в Twitter после публикации издания Meduza, которое со ссылкой на источники в Кремле сообщило о планах Путина по поводу аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и создания из них “единого федерального округа”.

 

Сейчас смотрят

Вспомнил Подоляк и о сегодняшнем заявлении российского диктатора, сравнившем себя с Петром I, говоря о расширении России за счет земель других стран.

– Даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. Любая попытка “легализовать” оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен определить четкую красную линию, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, Украина будет жестко освобождать свои территории, какие бы названия им ни придумывали оккупанты.

– Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности, в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель. Если коротко: всю z-нечисть изгоним, – подытожил Подоляк.

Читайте
Путин в день рождения Петра I заявил, что хочет по его примеру "собирать земли"

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка