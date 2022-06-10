Украина будет жестко освобождать свои территории: Подоляк ответил “собирателю земель”

Июнь, 09 в 21:21

Попытки РФ аннексировать временно оккупированные регоны Украины должны получить жесткий санкционный ответ со стороны Запада, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Какие-либо разговоры о возможности ослабления санкций в отношении РФ на фоне подготовки аннексии Юга и Востока Украины категорически недопустимы. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага, – написал он в Twitter после публикации издания Meduza, которое со ссылкой на источники в Кремле сообщило о планах Путина по поводу аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и создания из них “единого федерального округа”.

Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо ???????? на тлі підготовки анексії півдня й сходу ???????? категорично неприпустимі. Будь-яка спроба «легалізувати» окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

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Вспомнил Подоляк и о сегодняшнем заявлении российского диктатора, сравнившем себя с Петром I, говоря о расширении России за счет земель других стран.

– Даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. Любая попытка “легализовать” оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен определить четкую красную линию, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, Украина будет жестко освобождать свои территории, какие бы названия им ни придумывали оккупанты.