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Факти / Україна / Політика

Україна жорстко звільнятиме свої території: Подоляк відповів “збирачу земель”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Міноборони

Спроби РФ анексувати тимчасово окуповані регіони України мають отримати жорстку санкційну відповідь з боку Заходу, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо РФ на тлі підготовки анексії Півдня та Сходу України категорично неприпустимі. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку, – написав він у Twitter після публікації видання Meduza, яке з посиланням на джерела в Кремлі повідомило про плани Путіна щодо анексії Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей і створення з них “єдиного федерального округу”.

 

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Згадав Подоляк і про сьогоднішню заяву російського диктатора, який порівняв себе з Петром І, говорячи про розширення Росії за рахунок земель інших країн.

– Навіть публічні натяки на анексію мають отримати негайну реакцію. Будь-яка спроба “легалізувати” окуповані території має не просто отримати жорстку санкційну відповідь. Захід повинен окреслити чітку червону лінію, – наголосив він.

Водночас, за його словами, Україна буде жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували окупанти.

– Для міжнародної спільноти Херсонська та Запорізька області залишаться територією України. Зокрема в питанні застосування західної зброї для звільнення українських земель. Якщо коротко: всю z-нечисть виженемо, – підсумував Подоляк.

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