Україна жорстко звільнятиме свої території: Подоляк відповів “збирачу земель”

Червень, 09 в 21:21

Спроби РФ анексувати тимчасово окуповані регіони України мають отримати жорстку санкційну відповідь з боку Заходу, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо РФ на тлі підготовки анексії Півдня та Сходу України категорично неприпустимі. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку, – написав він у Twitter після публікації видання Meduza, яке з посиланням на джерела в Кремлі повідомило про плани Путіна щодо анексії Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей і створення з них “єдиного федерального округу”.

Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо ???????? на тлі підготовки анексії півдня й сходу ???????? категорично неприпустимі. Будь-яка спроба «легалізувати» окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

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Згадав Подоляк і про сьогоднішню заяву російського диктатора, який порівняв себе з Петром І, говорячи про розширення Росії за рахунок земель інших країн.

– Навіть публічні натяки на анексію мають отримати негайну реакцію. Будь-яка спроба “легалізувати” окуповані території має не просто отримати жорстку санкційну відповідь. Захід повинен окреслити чітку червону лінію, – наголосив він.

Водночас, за його словами, Україна буде жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували окупанти.