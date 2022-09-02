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Факти / Україна / Політика

Доньки Путіна очолили список: Україна вводить нові санкції проти РФ та Білорусі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
санкції
Фото: Depositphotos

Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, до якого потрапили підприємства військово-промислового комплексу, банківські чиновники та доньки диктатора Володимира Путіна.

У переліку – 99 фізичних та 178 юридичних осіб, які сприяли агресії РФ проти України, за допомогою яких країна-агресор намагалася обходити обмежувальні заходи.

У Мінреінтеграції уточнили, що санкції торкнулися групи компаній Сернія і пов’язаних осіб. Ці фірми в обхід санкцій постачали мікроелектроніку для російського ВПК, а також для компаній, причетних до хакерських атак.

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Під санкції потрапила група компаній Царьград, яка поширювала російську пропаганду, та компанії, які займалися майнінгом в інтересах промислового сектору РФ.

Всі обмеження, які вводить Україна, синхронно запроваджують США та інші партнери.

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Джерело: МінТОТ
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