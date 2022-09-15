Сентябрь, 15 в 12:39

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что у Китая была возможность остановить войну в Украине, однако он даже не пытался это сделать.

Об этом Тимоти Снайдер сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, Китай допустил войну РФ против Украины, хотя на самом деле плохо берет на себя ответственность.

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Тимоти Снайдер заявил, что китайцы пытаются делать вид, что не принимают никаких решений, что все решения принимают в Белом доме.

– Но в случае этой войны Америка пыталась ее остановить, и не смогла. А китайцы не пытались это остановить, однако имели такую ​​возможность. В феврале Путину дали разрешение на эту войну. А потом, когда это началось, они тоже могли ее остановить, но они просто позволили этому произойти. Следовательно, это война Китая. Китай несет фундаментальную ответственность за эту войну, — подчеркнул американский историк.

По словам профессора, президент России Владимир Путин не способен принять самостоятельное решение такого масштаба, как война в Украине.

— Я не думаю, что он способен принять самостоятельное решение по поводу чего-то такого масштаба. Я думаю, что китайцы поддерживали трехдневную войну. Думаю, они поверили в версию, что будет трехдневная война и скоро закончится, а Запад ничего не успеет сделать. Теперь война продолжилась, – заявил Снайдер.

Что касается позиции Китая по отношению к России, то для него РФ как колония. Кроме того, Китаю выгодно, чтобы Россия стала слабой, потому что так будет легче ею управлять и контролировать.

– Сейчас, когда идет война, они не помогают России, потому что больше заботятся об американских потребителях, чем о Путине, – подчеркнул Тимоти Снайдер.

По его словам, в долгосрочной перспективе китайцы хотят эксплуатировать российские природные ресурсы, и эта война облегчит им путь к этому.