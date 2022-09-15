Вересень, 15 в 12:39

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що Китай мав можливості зупинити війну в Україні, проте він навіть не спробував це зробити.

Про це Тімоті Снайдер сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, Китай допустив війну РФ проти України, хоча насправді погано бере на себе відповідальність.

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Тімоті Снайдер зауважив, що китайці намагаються вдавати, що від них нічого не залежить, всі рішення ухвалюють у Білому домі.

– Але у випадку цієї війни Америка намагалася її зупинити, однак не змогла. А китайці навіть не намагалися, хоча мали таку можливість. Натомість у лютому Путіну дали дозвіл на цю війну. А потім, коли це почалося, вони також могли її зупинити, але вони просто дозволили цьому статися. Отже, це війна Китаю. Китай фундаментально відповідальний за цю війну, – наголосив американський історик.

За словами професора, президент Росії Володимир Путін не здатний приймати самостійне рішення такого масштабу, як війна в Україні.

– Я не думаю, що він здатний прийняти самостійне рішення щодо чогось такого масштабу. Я думаю, що китайці підтримували триденну війну. Думаю, вони повірили у версію, що буде триденна війна і все швидко закінчиться, а Захід нічого не встигне зробити. Тепер війна тривала, – заявив Снайдер.

Щодо позиції Китаю стосовно Росії, то для нього РФ як колонія. Крім того, Китаю вигідно, щоб Росія стала слабкою, бо так буде легше нею керувати та контролювати.

– Зараз, коли йде війна, вони не допомагають Росії, тому що більше піклуються про американських споживачів, ніж про Путіна, – наголосив Тімоті Снайдер.

За його словами, у довгостроковій перспективі китайці хочуть експлуатувати російські природні ресурси, і ця війна полегшить їм шлях до цього.