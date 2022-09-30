Сентябрь, 30 в 14:02

Министр обороны Украины Алексей Резников по телефону пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом глава украинского оборонного ведомства написал в Twitter.

По словам Резникова, во время разговора обсудили текущую ситуацию на фронте, предстоящую, уже шестую, встречу в немецком Рамштайне, а также пути усиления наших оборонных возможностей.

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А еще Алексей Резников анонсировал хорошие новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил позицию правительства США, что Соединенные Штаты не признают никаких “референдумов” на временно оккупированных территориях Украины.

А Вооруженные силы Украины, в свою очередь, продолжат уверенное движение на деоккупацию нашей земли.

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Напомним, что представители стран, входящих в группу Рамштайн, соберутся на заседание 12 октября в Брюсселе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что думает о российском ядерном оружии. По его словам, есть риски применения ядерного оружия, однако качество и состояние вооружения РФ вызывает вопросы.

Фото: Twitter Алексея Резникова