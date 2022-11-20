Ноябрь, 20 в 11:13

Министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре посетил Киев, чтобы выразить поддержку Украине в ее сопротивлении вторжению России.

Пени Энаре встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, стороны обсудили продление Новой Зеландией миссии поддержки обучения в Великобритании украинских войск до июля 2023 года.

На прошлой неделе Новая Зеландия заявила, что направит в Великобританию еще 66 военнослужащих для помощи в обучении украинских солдат.

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— Визит в Киев является сильным сигналом того, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка украинских оборонных усилий против незаконного вторжения России непоколебима, — заявил Энаре.

Ранее Минобороны Новой Зеландии сообщило, что Пени Энаре и его коллега из Соединенного Королевства Бен Уоллес посетили 120 военнослужащих новозеландской армии, проводящих обучение солдат Вооруженных сил Украины.

Обучение военных ВСУ разделено на базовое введение в военную службу, тактические упражнения, стрельбу на стрельбищах и полевые стрельбы.

— Я горжусь тем вкладом, который наши люди вносят в поддержку Украины в трудную минуту, и воочию убедился в положительном влиянии обучения на военнослужащих украинских Вооруженных сил, — заявил Пени Энаре.

Также Энаре посетил Польшу, где встретился с министром обороны Мариушем Блащаком.

Источник: Минобороны Новой Зеландии, правительство Новой Зеландии

Фото: Peeni Henare