Листопад, 20 в 11:13

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре відвідав Київ, щоб висловити підтримку Україні у її опорі вторгненню Росії.

Пені Енаре зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, сторони обговорили продовження Новою Зеландією місії підтримки навчання у Великій Британії українських військ до липня 2023 року.

Минулого тижня Нова Зеландія заявила, що направить до Великої Британії ще 66 військовослужбовців для допомоги у навчанні українських солдатів.

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– Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною, – заявив Енаре.

Раніше Міноборони Нової Зеландії повідомило, що Пені Енаре та його колега зі Сполученого Королівства Бен Воллес відвідали 120 військовослужбовців новозеландської армії, які проводять навчання солдатів Збройних сил України.

Навчання військових ЗСУ поділено на базове введення у військову службу, тактичні вправи, стрільбу на стрільбищах та польові стрільби.

– Я пишаюся тим внеском, який наші люди роблять на підтримку України у скрутну хвилину, і на власні очі переконався у позитивному впливі навчання на військовослужбовців українських Збройних сил, – заявив Пені Енаре.

Також Енаре відвідав Польщу, де зустрівся із міністром оборони Маріушем Блащаком.

Джерело: Міноборони Нової Зеландії, уряд Нової Зеландії

Фото: Peeni Henare