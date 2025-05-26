Война индустрий: Минобороны призвало партнеров инвестировать в украинский ОПК

На заседании Конференции по Рамочной программе развития оперативных сил (OFDeF) первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев призвал партнеров инвестировать в украинский ОПК.

Война индустрий

На третьем заседании конференции, состоявшейся в Польше, собрались более 300 представителей из стран НАТО, ЕС и государств-союзников.

Мероприятие стало площадкой не только для отчета текущей ситуации в Украине, но и стратегического диалога.

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Ведь цель OFDeF — предоставить партнерам Украины критически важную информацию для поддержки Вооруженных сил Украины и координации международных усилий.

Первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев рассказал об актуальных потребностях, в частности боеприпасы, системы ПВО/ПРО, ракеты — все необходимое для защиты людей и инфраструктуры.

Кроме того, он отметил важность коалиций, которые помогают Украине получать необходимое вооружение и разрабатывать стратегию для победы в войне с Россией.

Сергей Боев также отметил, как важны Миссия НАТО по безопасности помощи и тренировки для Украины (NSATU) и Совместный центр НАТО-Украина (JATEC).

На конференции были представлены проекты украинского ОПК, которые имеют потенциал для масштабирования и способны интегрироваться в европейскую оборонную экосистему.

Прежде всего, это производство дронов, которым готова делиться с союзниками, в том числе путем создания совместных предприятий.

— Украина трансформировала свою оборонную промышленность. Но чтобы победить в этой войне индустрий, нужны консолидированные решения, — отметил Боев.

По его словам, будущее демократического мира решается в Украине, поэтому поддержка, которую оказывали в течение 11 лет, сейчас необходима, как никогда.

Источник : Минобороны

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