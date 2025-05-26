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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
3 хв.

Війна індустрій: Міноборони закликало партнерів інвестувати в український ОПК

Міноборони закликало партнерів інвестувати в ОПК України
Фото: Офіс президента

На засіданні Конференції з Рамкової програми розвитку оперативних сил (OFDeF) перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв закликав партнерів  інвестувати в український ОПК.

Війна індустрій

На третьому засіданні конференції, що відбулася у Польщі, зібралися понад 300 представників з країн НАТО, ЄС та держав-союзників.

Захід став майданчиком не лише для звіту поточної ситуації в Україні, а й  стратегічного діалогу.

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Адже мета OFDeF — надати партнерам України критично важливу інформацію для підтримки Збройних сил України та координації міжнародних зусиль.

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв розповів про актуальні потреби, зокрема боєприпаси, системи ППО/ПРО, ракети — усе необхідне для захисту людей та інфраструктури.

Крім того, він наголосив на важливості коаліцій, які допомагають Україні отримувати необхідне озброєння та розробляти стратегію для перемоги у війні з Росією.

Сергій Боєв також зазначив, як важливі Місія НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) і Спільний центр НАТО-Україна (JATEC).

На конференції були представлені проєкти українського ОПК, які мають потенціал для масштабування і здатні інтегруватися у європейську оборонну екосистему.

Передусім, це виробництво дронів, яким готова ділитися з союзниками, в тому числі шляхом створення спільних підприємств.

— Україна трансформувала свою оборонну промисловість. Але щоб перемогти в цій війні індустрій, потрібні консолідовані рішення, – зазначив Боєв.

За його словами, майбутнє демократичного світу вирішується в Україні, тож підтримка, яку надавали протягом 11 років, наразі необхідна, як ніколи.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Зброя для України, Міноборони України
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