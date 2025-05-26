Війна індустрій: Міноборони закликало партнерів інвестувати в український ОПК
На засіданні Конференції з Рамкової програми розвитку оперативних сил (OFDeF) перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв закликав партнерів інвестувати в український ОПК.
Війна індустрій
На третьому засіданні конференції, що відбулася у Польщі, зібралися понад 300 представників з країн НАТО, ЄС та держав-союзників.
Захід став майданчиком не лише для звіту поточної ситуації в Україні, а й стратегічного діалогу.
Адже мета OFDeF — надати партнерам України критично важливу інформацію для підтримки Збройних сил України та координації міжнародних зусиль.
Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв розповів про актуальні потреби, зокрема боєприпаси, системи ППО/ПРО, ракети — усе необхідне для захисту людей та інфраструктури.
Крім того, він наголосив на важливості коаліцій, які допомагають Україні отримувати необхідне озброєння та розробляти стратегію для перемоги у війні з Росією.
Сергій Боєв також зазначив, як важливі Місія НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) і Спільний центр НАТО-Україна (JATEC).
На конференції були представлені проєкти українського ОПК, які мають потенціал для масштабування і здатні інтегруватися у європейську оборонну екосистему.
Передусім, це виробництво дронів, яким готова ділитися з союзниками, в тому числі шляхом створення спільних підприємств.
— Україна трансформувала свою оборонну промисловість. Але щоб перемогти в цій війні індустрій, потрібні консолідовані рішення, – зазначив Боєв.
За його словами, майбутнє демократичного світу вирішується в Україні, тож підтримка, яку надавали протягом 11 років, наразі необхідна, як ніколи.