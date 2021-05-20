Виктора Ляшко назначили министром здравоохранения Украины

Виктор Ляшко стал новым главой Министерства здравоохранения Украины.

Верховная Рада поддержала его кандидатуру на этот пост 262 голосами 20 мая 2021 года.

Ранее Ляшко исполнял обязанности заместителя главы Минздрава.

На этой должности он сменил Максима Степанова.

После голосования Виктор Ляшко принес присягу.







Виктора Ляшко назначили новым главой Минздрава / 2 фотографии

Смена руководства Минздрава

18 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление о его увольнении в парламент, причиной такого решения стали неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса в стране.

Профильный Комитет Рады не поддержал это решение, оставив его на рассмотрение народных депутатов.

В то же время в сети стали активно обсуждать новую кандидатуру на эту должность, главным претендентом был Виктор Ляшко.