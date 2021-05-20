Віктора Ляшка призначили міністром охорони здоров'я України

Віктор Ляшко став новим очільником Міністерства охорони здоров’я України.

Верховна Рада підтримала його кандидатуру на цю посаду 262 голосами 20 травня 2021 року.

Раніше Ляшко виконував обов’язки заступника очільника МОЗ.

На цій посаді він змінив Максима Степанова.

Після голосування Віктор Ляшко склав присягу.







Віктора Ляшка призначили новим очільником МОЗ / 2 фотографии

Зміна керівництва МОЗ

18 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Максима Степанова з посади очільника МОЗ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив подання про його звільнення до парламенту, причиною такого рішення були незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу у країні.

Профільний Комітет Ради не підтримав це рішення, залишивши його на розгляд народних депутатів.

Водночас у мережі почали активно обговорювати нову кандидатуру на цю посаду, головним претендентом був Віктор Ляшко.