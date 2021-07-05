Правоохранители Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование относительно 55-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном хранении и использовании детской порнографии.
Житель города Дружковка течение 2021 года подключался к WiFi-роутеру, установленному в соседней квартире.
С помощью интернета своего соседа 55-летний мужчина сохранил на своем компьютере файлы порнографического характера.
Во время обысков по месту жительства правонарушителя обнаружили и изъяли компьютерную технику, в которой находилось более 30 файлов. По данным искусствоведческой экспертизы, эти материалы относятся к детской порнографии.
Мужчину подозревают по статье 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины.
Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник: Донецкая прокуратура