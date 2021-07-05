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Юлія Захарченко |

Скачував дитяче порно через сусідський WiFi: на Донеччині судитимуть 55-річного чоловіка

Скачував дитяче порно через сусідський WiFi: на Донеччині судитимуть 55-річного чоловіка

Правоохоронці Донецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо 55-річного чоловіка, якого звинувачують у навмисному зберіганні та використанні дитячої порнографії.

Мешканець міста Дружківка протягом 2021 року підключався до WiFi-роутера, встановленого у сусідській квартирі.

За допомогою інтернету свого сусіда 55-річний чоловік зберігав на своєму комп’ютері файли порнографічного характеру.

Під час обшуків за місцем проживання правопорушника виявили та вилучили комп’ютерну техніку, в якій зберігалося понад 30 файлів. За даними мистецтвознавчої експертизи, ці матеріали належать до дитячої порнографії.

Чоловіка підозрюють за статтею 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до 15 років з позбавленням права займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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Джерело: Донецька прокуратура

Фото: Pexels

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