Рада переименовала День защитника Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №2325 о внесении изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины. Он предусматривает, что теперь название государственного праздника День защитника Украины заменят на День защитников и защитниц Украины.

За соответствующее решение на внеочередном заседании парламента проголосовали 317 народных депутатов. Закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Авторы документа необходимость его принятия объяснили тем, что название День защитника Украины не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами Украину защищают также и женщины.

Так, по информации Министерства обороны, на сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 — старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС имеют 9 916 женщин. 166 из них в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Поэтому депутаты решили, что будет целесообразно изменить название государственного праздника День защитника Украины, чтобы чествовать мужество и героизм женщин и мужчин.

День защитника Украины ежегодно отмечается 14 октября. Он был установлен указом президента в 2014 году и официально является выходным днем.