Рада перейменувала День захисника України

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон №2325 про внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю України. Він передбачає, що тепер назву державного свята День захисника України замінять на День захисників та захисниць України.

За відповідне рішення на позачерговому засіданні парламенту проголосували 317 народних депутатів. Закон набуває чинності з дня, наступного після його опублікування.

Автори документа необхідність його ухвалення пояснили тим, що назва День захисника України не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками Україну боронять також і жінки.

Так, за інформацією Міністерства оборони, станом на сьогодні у Збройних Силах України служать 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС мають 9 916 жінок. 166 із них у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Тому депутати вирішили, що буде доцільно змінити назву державного свята День захисника України, щоб вшановувати мужність та героїзм жінок і чоловіків.

День захисника України щороку відзначають 14 жовтня. Він був встановлений указом президента у 2014 році та офіційно є вихідним днем.