КГГА сообщила о масштабных перекрытиях движения в столице в связи с репетицией парада войск ко Дню Независимости Украины.

Репетиции запланированы 18, 20 и 22 августа. В эти дни предусмотрены следующие ограничения движения:

с 15.30 до 18.00 движение транспорта будет ограничено на улицах Академика Туполева, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича, а также на проспектах Победы и Маршала Рыбалко.

с 15.30 до окончания репетиций (до поздней ночи) движение транспорта перекроют на Большой Васильковской (от Лыбидской до Крещатика), Крещатике, Михайловской улице (начиная с Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе (на участке от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

с 19 часов до окончания репетиций движение ограничат на улицах Нижний Вал, Глубочицкая и Глубочицком проезде, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича и проспекте Победы.

В администрации отметили, что это не окончательный перечень, и более подробно об ограничениях будет объявлено позже.

Изменит свои маршруты и общественный транспорт, об этом также сообщат дополнительно.

Во время тренировок ограничат доступ людей к некоторым территориям Труханова острова, где планируется артиллерийский салют 24 августа.