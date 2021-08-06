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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Під час репетицій до Дня Незалежності на Київ чекає масштабне перекриття руху – вулиці

Машини, затор, рух транспорту

КМДА повідомила про масштабні перекриття руху у столиці у зв’язку з репетицією параду військ до Дня Незалежності України.

Репетиції заплановані на 18, 20 та 22 серпня. У ці дні передбачені такі обмеження руху:

  • із 15.30 до 18.00 рух транспорту буде обмежено на вулицях Академіка Туполєва, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича, а також на проспектах Перемоги та Маршала Рибалка.
  • із 15.30 до закінчення репетицій (до пізньої ночі) рух транспорту перекриють на Великій Васильківській (від Либідської до Хрещатику), Хрещатику, Михайлівській вулиці (починаючи із Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе (на ділянці від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).
  • із 19-ї години до закінчення репетицій рух обмежать на вулицях Нижній Вал, Глибочицькій та Глибочицькому проїзді, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича та проспекті Перемоги.

У адміністрації наголосили, що це не остаточний перелік, і більш детально про обмеження оголосять пізніше.

Змінить свої маршрути і громадський транспорт, про це також повідомлять додатково.

Під час тренувань обмежать доступ людей до деяких територій Труханового острову, де планується артилерійський салют 24 серпня.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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