День Независимости 2021 – пробки в Киеве из-за репетиции парада (фото, видео)

В Киеве из-за первой репетиции военного парада к 30-летию независимости Украины затруднено движение в центре города.

До 18.00 движение транспорта ограничено на улицах: Академика Туполева, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича, а также на проспектах Победы и Маршала Рыбалко.

До окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на Большой Васильковской (от Лыбедской до Крещатика), Крещатике, Михайловской улице (начиная с Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе (на участке от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

С 19.00 до окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на улицах Нижний Вал, Глыбочицкой и Глибочицькому проезде, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича и проспекте Победы.

Сейчас согласно данным Google карт в центре города и вблизи станций метро есть существенные пробки.

Пробки на Правом берегу

Затруднено движение на улице Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Уманской, Евгения Коновальца, проспекте Валерия Лобановского, кое-где на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов и Кольцевой дороге.

Киев стоит в пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости / 5 фотографий

Ситуация на Левом берегу

На Левом берегу местами затруднено движение на Харьковском шоссе, улице Лохвицкой, Броварском проспекте, улице Раисы Окипной.

В КГГА отмечают, что 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковочные площадки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Еще две репетиции парада состоятся 20 и 22 августа.