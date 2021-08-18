День Незалежності 2021 – затори в Києві через репетицію параду (фото, відео)

У Києві через першу репетицію військового параду до 30-річчя незалежності Україні ускладнений рух у центрі міста.

До 18.00 рух транспорту обмежено на вулицях: Академіка Туполєва, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича, а також на проспектах Перемоги та Маршала Рибалка.

До закінчення репетицій (орієнтовно до 01.15) – на Великій Васильківській (від Либідської до Хрещатику), Хрещатику, Михайлівській вулиці (починаючи із Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе (на ділянці від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

Із 19.00 до закінчення репетицій (орієнтовно до 01.15) – на вулицях Нижній Вал, Глибочицькій та Глибочицькому проїзді, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича та проспекті Перемоги.

Наразі згідно з даними Google карт у центрі міста та поблизу станцій метро є суттєві затори.

Затори на Правому березі

Ускладнений рух на вулиці Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Уманській, Євгена Коновальця, проспекті Валерія Лобановського, подекуди на Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби Народів та Кільцевій дорозі.

Київ стоїть у заторах через репетицію параду до Дня Незалежності / 5 фотографий

Ситуація на Лівому березі

На Лівому березі подекуди ускладнений рух на Харківському шосе, вулиці Лохвицькій, Броварському проспекті, вулиці Раїси Окіпної.

У КМДА наголошують, що 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Ще дві репетиції параду відбудуться 20 та 22 серпня.