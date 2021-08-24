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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Ограничение движения транспорта в Киеве на День Независимости: какие улицы перекроют

Київ

24 августа в столице Украины организуют масштабный военный парад в честь Дня Независимости. Поэтому местная власть предусмотрела перекрытие улиц в Киеве и ограничение движения транспорта.

Основные мероприятия должны проходить в центре города — на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также на Трухановом острове.

Как перекроют дороги в Киеве 24 августа, и на каких улицах ограничат движение транспорта — в материале Фактов ICTV.

Перекрытие улиц в Киеве на День Независимости

С 6.00 до 8.00 ограничат движение на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича.

6.00-12.00 — на ул. Большой Васильковской (от Лыбидской площади до Крещатика).

6.00-16.00 возможно перекрытие движения на ул. Крещатик, Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге.

обмеження руху транспорту у Києві на день незалежності

Парад ко Дню Независимости Украины будет происходить при участии военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

18, 20 и 22 августа в Киеве проходят три главные репетиции. Во время них также будут ограничивать движение транспорта ориентировочно с 15.30 до 1.15.

Факты ICTV предлагают пересмотреть афишу парада в Киеве ко Дню Независимости, чтобы знать, на каких локациях будет происходить торжественное мероприятие и что покажут на нем.

Фото: Depositphotos

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