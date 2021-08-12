24 серпня українці відзначатимуть одне із найважливіших свят в історії – День Незалежності України 2021. Із нагоди 30-річчя незалежності організують масштабний військовий парад у Києві.

Парад до Дня Незалежності України 2021 року відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

Факти ICTV пропонують переглянути афішу параду у Києві до Дня Незалежності, щоб знати, на яких локаціях відбуватиметься урочистий захід та що покажуть на ньому.

Афіша параду до Дня Незалежності України

На головних вулицях столиці Хрещатик та Майдан Незалежності передбачено масштабний військовий парад із прольотами авіаційної техніки.

Також на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна буде побачити статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки української армії.

А от на річці Дніпро відбудеться урочисте проходження катерів і проліт авіації. Ба більше, передбачено повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

На завершення на Трухановому острові влаштують артилерійський салют.

Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності у Києві можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Перекриття руху транспорту у Києві 24 серпня

Також на День Незалежності у Києві місцями буде тимчасове обмеження руху транспорту.

Так, із 6.00 до 8.00 обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.

6.00-12.00 – на вул. Великій Васильківській (від Либідської площі до Хрещатика).

6.00-16.00 можливе перекриття руху на вул. Хрещатик, Михайлівській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Підготовка до свята

День Незалежності України почнуть святкувати ще з 22 серпня. Протягом цих днів у всій країні відбудеться понад 150 урочистих заходів. Зокрема, концерти, виступи відомих людей, виставки.

Наразі триває активна підготовка до свята. 12 серпня на території ДП Антонов відбулась перша генеральна репетиція військового параду.

Так, під час репетиції військові тренувалися крокувати колонами та розгортати велетенський національний прапор.

Така репетиція на підприємстві триватиме до 18 серпня. Після цього військові перемістяться крокувати на Хрещатик.

Напередодні почали підготовку до свята і Повітряні сили із залученням літаків та гелікоптерів.

11 серпня на аеродромі Васильків стартував головний етап підготовки.

Детальне про те, як проходить підготовка до Дня Незалежності України та які заходи у цей день відбудуться – читайте у наших матеріалах.