В среду, 1 сентября, состоится онлайн-дискуссия Уроки Бабьего Яра: история, память и наследие, посвященная памяти 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Дискуссия с участием ученых из Дома европейской истории (Брюссель) и Мемориального центра Холокоста Бабий Яр (Киев) начнется в 16:00 по киевскому времени и продлится два часа.

Мероприятие откроют директор Дома европейской истории Констанце Итцель и председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, правозащитник, политзаключенный Советского Союза Натан Щаранский.

Также в начале дискуссии предусмотрены выступления депутата Европейского парламента Майкла Галера и депутата польского Сейма Марека Рутки.

С речью выступит отец Патрик Дебуа, председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основатель и президент французской организации Яхад-Ин Унум.

Участие в дискуссии примут ведущие украинские и международные историки, занимающиеся темой Холокоста.

Полная программа дискуссии:

приветственная речь доктора Констанце Итцель , директора Дома европейской истории;

приветственная речь Натана Щаранского , председателя Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, политзаключенного Советского Союза (1977–1986), правозащитника, министра и вице-премьер-министра в правительствах Израиля (1996–2006), главы Еврейского агентства (2009–2018);

официальное выступление Майкла Галера , депутата Европейского парламента, сопредседателя рабочей группы Бабий Яр – память ради будущего;

официальное выступление Марека Рутки , депутата польского Сейма, председателя Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти;

вступительная речь отца Патрика Дебуа , председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основателя и президента французской организации Яхад-Ин Унум, римо-католического священника, автора термина Холокост от пуль;

панельная дискуссия с доктором Владиславом Гриневичем , ведущим научным сотрудником Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, директором Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра Мемориального центра Холокоста Бабий Яр; доктором Венди Лауэр , директором Mgrublian Center for Human Rights, колледж Клермонт МакКенна (США); Мартином Дином , адъюнкт-профессором Kean University (США);

краткое виртуальное путешествие в Бабий Яр под руководством члена правления Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Руслана Кавацюка (слайд-шоу);

вопросы и ответы.

Модератор – доктор Андрей Уманский, заместитель председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, адвокат и историк.

Присоединиться к дискуссии можно по ссылке на Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89186280893?pwd=YjJsOHRleURkOTNMVjJwZjJCYXRidz09

Рабочий язык мероприятия – английский.

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Будет обеспечен перевод на украинский и английский языки.

Бабий Яр считают символом забытой истории Холокоста: около 2,5 млн евреев, из них – 1,5 млн украинских евреев, которых не забрали в лагеря и газовые камеры, были расстреляны и похоронены в братских могилах у своих домов на востоке Европы.

До сих пор истории этих людей в течение многих лет преимущественно не попадали в исторические труды из-за целенаправленной политики замалчивания в СССР.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения памяти и изучения истории Холокоста.

С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты ромы, советские военнопленные, пациенты психиатрической больницы. Бабий Яр стал самой большой братской могилой в Европе.

Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center