У середу, 1 вересня, відбудеться онлайн-дискусія Уроки Бабиного Яру: історія, пам’ять та спадщина, присвячена вшануванню 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру.

Дискусія за участю вчених із Будинку європейської історії (Брюссель) і Меморіального центру Голокосту Бабин Яр (Київ) розпочнеться о 16:00 за київським часом і триватиме 2 години.

Захід відкриють директор Будинку європейської історії Констанце Ітцель і голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, правозахисник, політв’язень Радянського Союзу Натан Щаранський.

Також на початку дискусії передбачені виступи депутата Європейського парламенту Майкла Галера та депутата польського Сейму Марека Рутки.

Із промовою виступить отець Патрік Дебуа, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновник і президент французької організації Яхад-Ін Унум.

Участь у дискусії візьмуть провідні українські та міжнародні історики, які займаються темою Голокосту.

Повна програма дискусії:

вітальна промова доктора Констанце Ітцель , директора Будинку європейської історії;

вітальна промова Натана Щаранського , голови Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, політв’язня Радянського Союзу (1977–1986), правозахисника, міністра і віцепрем’єр-міністра в урядах Ізраїлю (1996–2006), очільника Єврейської агенції (2009–2018);

офіційний виступ Майкла Галера , депутата Європейського Парламенту, співголови робочої групи Бабин Яр – пам’ять заради майбутнього;

офіційний виступ Марека Рутки , депутата польського Сейму, голови Парламентської групи з питань вшанування пам’яті про злочин Голокосту в Бабиному Яру – для Європи, вільної від геноциду і ненависті;

вступна промова отця Патріка Дебуа , голови Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновника та президента французької організації Яхад-Ін Унум, римо-католицького священника, автора терміну Голокост від куль;

панельна дискусія з доктором Владиславом Гриневичем , провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, директором Інституту дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру Меморіального центру Голокосту Бабин Яр; докторкою Венді Лауер , директоркою Mgrublian Center for Human Rights, коледж Клермонт МакКенна (США); доктором Мартіном Діном , ад’юнкт-професором Kean University (США);

коротка віртуальна подорож до Бабиного Яру під керівництвом члена правління Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Руслана Кавацюка (слайд-шоу наживо);

питання та відповіді.

Модератор – доктор Андрій Уманський, заступник голови Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, адвокат та історик.

Доєднатися до дискусії можна за посиланням на Zoom https://us02web.zoom.us/j/89186280893?pwd=YjJsOHRleURkOTNMVjJwZjJCYXRidz09

Робоча мова заходу – англійська.

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Буде забезпечений переклад українською й англійською мовами.

Бабин Яр вважають символом забутої історії Голокосту: близько 2,5 млн євреїв, із них – 1,5 млн українських євреїв, яких не забрали до таборів і газових камер, були розстріляні та захоронені в братських могила неподалік своїх будинків на сході Європи.

Досі історії цих людей протягом багатьох років переважно не потрапляли до історичних праць через цілеспрямовану політику замовчування в СРСР.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження пам’яті й вивчення історії Голокосту.

З 1941 по 1943 рік нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста.

Також у Бабиному Яру були вбиті роми, радянські військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні. Бабин Яр став найбільшою братською могилою в Європі.

Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center