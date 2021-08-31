Сегодня, 1 сентября, в школах Украины завершились летние каникулы и начался новый учебный год 2021-2022. Следующая порция отдыха на учеников ждет через два месяца.

Обычно отдыхают в течение года ученики четыре раза – осенью, зимой, весной и летом.

Традиционно осенние каникулы начинаются в конце октября, зимние выпадают на новогодне-рождественские праздники, весенние – на последнюю неделю марта, а летние – на конец мая – начало июня.

Ежегодно Министерство образования и науки Украины рекомендует школам определенные даты, а администрация учебных заведений уже самостоятельно определяется, когда им лучше уйти на каникулы.

Однако руководству школ нужно помнить, что продолжительность каникул в течение года, без учета летнего отдыха, должна составлять не менее 30 дней.

Ориентировочные даты каникул 2021-2022 таковы:

осенние каникулы – с 25 октября по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Однако стоит учесть, что на даты каникул 2021-2022 может повлиять эпидемиологическая ситуация.

Пока известно, что в этом учебном году школы будут работать с соблюдением противоэпидемических мер.

Речь идет о температурном скрининге, соблюдении масочного режима на переменах, разном начале уроков в классах, организации нескольких входов в школы, самоизоляции всего класса в случае заболевания коронавирусом учеников и тому подобное.

Если область войдет в желтую, оранжевую или красную зоны карантина, школы, в которых не вакцинировали до 80% учителей, должны перейти на дистанционное обучение.

В случае вакцинации до 80% учительского состава заведения будут работать в привычном формате.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, ученики младших классов и воспитанники детских садов должны учиться, независимо от эпидемической ситуации.