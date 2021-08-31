До нового навчального року залишається три тижні, тож саме час з’ясувати, коли в школярів будуть канікули в 2021-2022 роках.

Зазвичай відпочивають протягом року учні чотири рази – восени, взимку, навесні та влітку.

Традиційно осінні канікули починаються наприкінці жовтня, зимові випадають на новорічно-різдвяні свята, весняні – на останній тиждень березня, а літні – на кінець травня – початок червня.

Щорічно Міністерство освіти та науки України рекомендує школам певні дати, а адміністрація навчальних закладів уже самостійно визначається, коли їм краще піти на канікули.

Однак керівництву шкіл потрібно пам’ятати, що тривалість канікул протягом року, без урахування літнього відпочинку, має становити не менше 30 днів.

Крім того, на дати канікул 2021-2022 може вплинути й епідеміологічна ситуація.

Нині орієнтовні дати канікул 2021-2022 такі:

осінні канікули – із 25 жовтня до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – із 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – із 28 березня до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – із 1 червня до 31 серпня 2022 року року.

Стартує навчальний рік 2021-2022 традиційно 1 вересня.

За попередньою інформацією, епідеміологічна ситуація поки дозволяє почати освітній процес в очному режимі.