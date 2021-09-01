Адаптивный карантин в Украине 2021 — какие ограничения действуют в разных зонах

Сегодня правительство приняло решение о продлении в Украине адаптивного карантина до 1 октября.

Такое решение Кабмин принял в связи с негативными тенденциями в количестве госпитализаций и тяжелобольных.

Правила адаптивного карантина остаются неизменными — страна поделена на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная), для каждой из которых установлены свои ограничения.

Как происходит разделение на зоны

Министерство здравоохранения определило шесть показателей, которые определяют разделение на зоны.

Если два или более из этих показателей превышены в течение трех суток подряд — область переходит в красную зону адаптивного карантина.

В случае, когда превышен только один параметр — регион переходит в оранжевую зону.

Сейчас “цвет” региона определяют следующие показатели:

эпидемиологический порог заболеваемости, который не должен превышать 75 человек на 100 тыс. населения;

загруженность больничных коек должна быть не более 65%;

количество тестирований на коронавирус в течение семи дней должно превышать 300 на 100 тыс. населения;

количество госпитализаций в течение недели не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. человек;

коэффициент обнаружения коронавируса не должен превышать 20%;

общий уровень количества госпитализаций не должен расти более чем на 50% за семь дней.

Зеленая зона адаптивного карантина

Сейчас все территория Украины входит в зеленую зону карантина, для которой установлены мягкие ограничения.

В этой зоне нужно обязательно носить маски в транспорте и общественных местах, расположенных в закрытом помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 м.

На открытом воздухе маски не нужны, здесь нужно пытаться соблюдать дистанцию.

Для того, чтобы регион попал в зеленую зону, должен отсутствовать любой всплеск заболеваемости, а больницы должны быть загружены не более чем на 5%.

Желтая зона адаптивного карантина

В желтой зоне может оказаться сразу вся территория страны, если в течение трех дней будут сохраняться определенные показатели, а именно:

количество выявления новых заражений коронавирусом — не более 75 случаев на 100 тыс. населения в течение последних двух недель;

коэффициент обнаружения новых случаев заболевания — более 4%;

количество сделанных ПЦР или экспресс-тестов на коронавирус в течение недели должно быть меньше 300 в течение семи дней.

В желтой зоне также действует масочный режим в транспорте и общественных пространствах в помещении.

Массовые мероприятия разрешено проводить только при условии наполненности зала не более чем наполовину. Также на массовых мероприятиях должно быть не более одного человека на 4 кв. м.

Учреждения культуры, например, кинотеатры, должны заполнять свои залы только на 50%. В спортивных залах имеет право находиться не более одного человека на 10 кв. м.

В желтой зоне разрешена работа учебных заведений, перевозка пассажиров в общественном транспорте на сидячих местах и ​​работа заведений общественного питания до 24 часов ночи.

Оранжевая зона адаптивного карантина

Новых ограничений в этой зоне не добавляется — действуют правила желтой зоны. Она является “сигналом” о том, что регион по показателям приближается к красной зоне.

Стоит заметить, что когда регион находится в оранжевой зоне карантина, местные власти имеют право вводить собственные дополнительные ограничения.

Красная зона адаптивного карантина

Если регион переходит в красную зону, в нем устанавливаются жесточайшие карантинные ограничения и вводится много запретов.

В ней сохраняются ограничения всех предыдущих зон и добавляются новые:

запрещается работа общепита, рестораны и кафе могут работать только навынос и адресную доставку;

запрещается работа ТРЦ и других развлекательно-культурных учреждений;

запрещается работа образовательных учреждений, кроме детсадов и начальной школы;

прекращается работа непродовольственных торговых точек;

запрещается работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров;

запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Зато в регионах красной зоны разрешена работа финансовых учреждений, заправок, ветеринарных клиник, аптек и продуктовых магазинов.