На Днепропетровщине правоохранители обнаружили насаждения конопли на поле с подсолнухами.
Общая стоимость кустов наркосодержащих растений составила около 28 млн грн.
По данным полицейских, засеянное коноплей поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.
Образцы растений направили на экспертизу, а остальные кусты уничтожили.
Правоохранители установили личность руководителя данной агрофирмы и устанавливают других лиц, причастных к посадке и выращиванию конопли.
Если экспертиза подтвердит принадлежность этих растений к наркосодержащим, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 о посеве или выращивании снотворного мака или конопли.
Санкция статьи предусматривает наказание в зависимости от количества посаженных растений.
За выращивание снотворного мака в количестве от 100 до 500 растений или конопли в количестве от 10 до 50 можно получить большой штраф и ограничение свободы на срок до трех лет.
А если вырастить более 50 растений конопли или более 500 маков, можно попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет.