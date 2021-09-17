На Днепропетровщине правоохранители обнаружили насаждения конопли на поле с подсолнухами.

Общая стоимость кустов наркосодержащих растений составила около 28 млн грн.

По данным полицейских, засеянное коноплей поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.

Образцы растений направили на экспертизу, а остальные кусты уничтожили.

Правоохранители установили личность руководителя данной агрофирмы и устанавливают других лиц, причастных к посадке и выращиванию конопли.

Если экспертиза подтвердит принадлежность этих растений к наркосодержащим, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 о посеве или выращивании снотворного мака или конопли.

Санкция статьи предусматривает наказание в зависимости от количества посаженных растений.

За выращивание снотворного мака в количестве от 100 до 500 растений или конопли в количестве от 10 до 50 можно получить большой штраф и ограничение свободы на срок до трех лет.

А если вырастить более 50 растений конопли или более 500 маков, можно попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет.