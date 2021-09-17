На Дніпропетровщині правоохоронці виявили насадження коноплі на полі з соняхами.

Загальна вартість кущів наркотичних рослин становила близько 28 млн грн.

За даними поліцейських, засіяне коноплею поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.

Зразки рослин направили на експертизу, а решту кущів знищили.

Наразі правоохоронці встановили особу керівника цієї агрофірми і встановлюють інших осіб, які причетні до посадки та вирощування конопель.

Якщо експертиза підтвердить належність цих рослин до нарковмісних, буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 про посів або вирощування снодійного маку чи конопель.

Санкція статті передбачає покарання з огляду на кількість посаджених рослин.

За вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 можна отримати великий штраф та обмеження волі на строк до трьох років.

А якщо виростити понад 50 конопель чи понад 500 маків, можна потрапити у в’язницю на термін від трьох до семи років.