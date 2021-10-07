Как будет работать Новая почта на День защитников 2021 — график

В Украине по случаю празднования Дня защитников, что приходится на 14 октября, будут дополнительные выходные — в четверг и пятницу.
Таким образом украинцы будут иметь четыре дня релакса подряд, что внесет некоторые коррективы в графики работы учреждений.
Факты ICTV узнали, график работы Новой почты на День защитников, чтобы вы понимали, когда можно отправить или забрать посылку.
График работы Новой почты на День защитников:
- 14 октября — отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы. Однако время у каждого отделения будет индивидуальное;
- 15 октября — отделения работают по обычному графику субботы. У каждого индивидуальное время.
Подробнее ознакомиться с графиком работы, время прибытия и время приема посылки в любом отделении и городе можно здесь — График Новой почты.
День защитников Украины
Ежегодно праздник украинцы отмечают 14 октября вместе с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества. С 2015 года праздник стал государственным и соответственно нерабочим днем.
Отметим, что День защитников пришел на смену советскому Дню защитника Отечества, который праздновали 23 февраля.
Также 14 октября является днем создания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политической формации украинского освободительного движения.
В этот день принято чествовать мужество и героизм защитников Украины, военных традиций, а также способствовать дальнейшему укреплению патриотического духа.