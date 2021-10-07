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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як працюватиме Нова пошта на День захисників 2021 – графік

нова пошта

В Україні з нагоди святкування Дня захисників, що припадає на 14 жовтня, будуть додаткові вихідні – у четвер та п’ятницю.

Відповідно українці матимуть чотири дні релаксу поспіль, що внесе деякі корективи у графіки роботи установ.

Факти ICTV дізнались, графік роботи Нової пошти на День захисників, щоб ви розуміли, коли можна відправити або ж забрати посилку.

Графік роботи Нової пошти на День захисників:

  • 14 жовтня – відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Однак час у кожного відділення буде індивідуальний.
  • 15 жовтня – відділення працюють за звичайним графіком суботи. У кожного індивідуальний час.

Детальніше ознайомитися із графіком роботи, часом прибуття і часом прийому посилки у будь-якому відділенні та місті можна тут – Графік Нової пошти.

День захисників України

Щороку свято українці відзначають 14 жовтня разом зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. Із 2015 року свято стало державним і відповідно неробочим днем.

Відзначимо, що День захисників прийшов на зміну радянському Дню захисника Вітчизни, яке святкували 23 лютого.

Також 14 жовтня є днем створення Української повстанської армії (УПА) — військово-політичної формації українського визвольного руху.

Цього дня прийнято вшановувати мужність та героїзм захисників України, військових традицій, а також сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу.

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