Осенние каникулы в харьковских школах начнутся на неделю раньше, чем планировалось. Школьники пойдут отдыхать уже с понедельника 18 октября.

Продлятся осенние каникулы в харьковских школах две недели, то есть до 31 октября включительно.

В Харьковском горсовете объяснили, что решение начать школьные каникулы на неделю раньше было принято на заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Традиционно осенние каникулы начинаются в конце октября и длятся неделю. Но ежегодно Министерство образования и науки Украины рекомендует школам определенные даты (в этом году это 25 октября — 31 октября), а администрация учебных заведений уже самостоятельно определяется, когда им лучше уйти на отдых.

Однако руководству школ нужно помнить, что длительность каникул в течение года, без учета летнего отдыха, должна составлять не менее 30 дней.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 11 996 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали именно в Харьковской (1 502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816), Запорожской (715) областях и в Киеве (628).

Источник: Харьковский городской совет