Осінні канікули у харківських школах розпочнуться на тиждень раніше, ніж планувалося. Школярі підуть відпочивати вже з понеділка 18 жовтня.

Триватимуть осінні канікули у харківських школах два тижні, тобто до 31 жовтня включно.

У Харківській міськраді пояснили, що рішення почати шкільні канікули на тиждень раніше ухвалили на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб стримати поширення коронавірусу.

Традиційно осінні канікули починаються наприкінці жовтня і тривають тиджень. Але щорічно Міністерство освіти та науки України рекомендує школам певні дати (цьогоріч це 25 жовтня – 31 жовтня), а адміністрація навчальних закладів уже самостійно визначається, коли їм краще піти на відпочинок.

Однак керівництву шкіл потрібно пам’ятати, що тривалість канікул протягом року, без урахування літнього відпочинку, має становити не менше 30 днів.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 11 996 осіб. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували саме в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в Києві (628).

Джерело: Харківська міська рада