В Киеве открыли первую офлайн-точку Diia.Space

В инновационном парке UNIT.City открыли первую офлайн-точку пилотного проекта Минцифры Diia.Space.

Об этом сообщается на канале Дії в Telegram.

Согласно опубликованной информации, Diia.Space предназначается для общения Дії с украинцами, в том числе с представителями IT и стартап-экосистемы.

– Министерство цифровой трансформации работает уже более 2 лет, и за это время мы создали много проектов. К ним относятся не только приложение и портал Дія – теперь это уже целая экосистема проектов, которые помогают правительству строить цифровое государство, а гражданам быстро получать государственные услуги, открывать бизнес и получать онлайн-образование, – отметила заместитель Министра цифровой трансформации по евроинтеграции Валерия Ионан.

Она пояснила, что при посещении локации Diia.Space можно будет задать вопросы об экосистеме Дія и команда послов подробно расскажет о каждом из проектов – таких, как Дія.Цифрова освіта, Дія.Бізнес, Дія City и других.

Также там можно будет посмотреть специальные материалы и видео, которые помогут лучше понять, как использовать государственные цифровые инструменты для своих ежедневных дел и воплощения бизнес-проектов.

Diia.Space является совместной информационной кампанией Минцифры и программы USAID – Конкурентоспособная экономика Украины – и используется для продвижения продуктов экспертов среди UNIT.City, посетителей-иностранцев, а также инвесторов.

Офлайн-точка находится по адресу Киев, ул. Дорогожицкая, 3, корпус В9. Работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Источник: Дія, Минцифры

Фото: Дія