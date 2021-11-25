На фоне регулярных сообщений о вероятной угрозе вторжения со стороны РФ не будет лишним напомнить, что в Киеве более полугода действует обновленная интерактивная карта столицы с адресами подземных хранилищ.

Защитные сооружения гражданской обороны созданы для укрытия населения на случай чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

На интерактивной карте доступны подземные хранилища во всех районах Киева. Некоторые из них расположены в:

учреждениях управления культуры,

школьных и дошкольных учебных заведениях,

общежитиях,

учреждениях здравоохранения,

метрополитене,

подвальных помещениях жилых домов,

подземных паркингах и других подземных сооружениях.

Свободный доступ для укрытия при необходимости должны предоставить руководители организаций и владельцы этих сооружений.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила у украинских границ более 92 тыс. войск.

Атаковать Украину РФ может в конце января – начале февраля 2022 года сразу по нескольким направлениям.

Речь идет об авиаударах, артиллерийских и бронетанковых атаках, нападениях на Востоке Украины, в Одессе, Мариуполе и вторжении с территории Беларуси.

23 ноября первый вице-спикер парламента, бывший глава партии Слуга народа Александр Корниенко подчеркнул, что в случае нового нападения России на территорию Украины Верховная Рада сможет собраться за несколько часов, чтобы ввести в Украине военное или чрезвычайное положение.

Чтобы нардепы смогли проголосовать за нужные решения, в отношении них применят специальные способы защиты.