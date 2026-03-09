Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4778-IX, предусматривающий усовершенствование системы гражданской защиты и вводящий обязательное обустройство укрытий во всех новых жилых домах и инфраструктурных объектах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский подписал закон о строительстве укрытий

Согласно документу, в общинах планируется создать сеть современных центров безопасности.

Сейчас смотрят

Кроме того, схемы размещения защитных сооружений теперь будут интегрироваться непосредственно в градостроительную документацию.

Также закон определяет правовые основы развития сети таких центров и классов безопасности и урегулирует вопрос включения защитных сооружений гражданской защиты в градостроительной документации на всех уровнях.

Кроме того, документ уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства.

Закон предусматривает цифровизацию учета аттестованных пожарно-спасательных подразделений и аварийных служб, а также устраняет устаревшие нормы и терминологические неувязки в законодательстве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что хотя в Украине есть 62 тысяч укрытий , их общей емкости хватает только для половины населения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.