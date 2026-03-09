Зеленский подписал закон об обязательных укрытиях в новостройках
- Президент подписал закон, делающий укрытие обязательными во всех новых жилых и инфраструктурных объектах.
- Документ предполагает создание сети современных центров безопасности в общинах.
- Схемы защитных сооружений интегрируются в градостроительную документацию на всех уровнях.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4778-IX, предусматривающий усовершенствование системы гражданской защиты и вводящий обязательное обустройство укрытий во всех новых жилых домах и инфраструктурных объектах.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский подписал закон о строительстве укрытий
Согласно документу, в общинах планируется создать сеть современных центров безопасности.
Кроме того, схемы размещения защитных сооружений теперь будут интегрироваться непосредственно в градостроительную документацию.
Также закон определяет правовые основы развития сети таких центров и классов безопасности и урегулирует вопрос включения защитных сооружений гражданской защиты в градостроительной документации на всех уровнях.
Кроме того, документ уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства.
Закон предусматривает цифровизацию учета аттестованных пожарно-спасательных подразделений и аварийных служб, а также устраняет устаревшие нормы и терминологические неувязки в законодательстве.
Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что хотя в Украине есть 62 тысяч укрытий , их общей емкости хватает только для половины населения.