Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал неслыханные ранее инвестиции в модернизацию отечественных многоэтажек.

За последующие три года в них могут вложить целых 100 млрд грн. Все – чтобы наконец повысить уровень энергоэффективности наших домов и вдвое снизить потребление энергоресурсов.

Стартовать реформа вроде бы должна уже со следующего года, однако ее деталей пока известно немного.

Между тем эксперты отмечают: не переплачивать за коммуналку в последующие отопительные сезоны поможет лишь энергомодернизация. Как и кто может с ней помочь, читайте в материале Фактов ICTV.

Финансово-энергетический дисбаланс

Украина ежегодно тратит десятки миллиардов гривен на субсидии для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

В текущем году, например, на эти нужды планируют направить 49 млрд грн (к заложенным в проект бюджета-2021 37 млрд добавили еще 12 млрд грн). А в проекте бюджета на следующий год заложили 38,4 млрд грн.

Для сравнения: на энергомодернизацию домов с объединениями совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) через Фонд энергоэффективности в этом году направили более 100 млн грн.

— В целом за все время капитала Фонда было внесено 2,7 млрд грн. Это деньги госбюджета. Еще €100 млн для софинансирования программ по энергоэффективности выделили доноры — Европейский Союз и правительство Германии. Эти деньги администрируются IFC, Международной финансовой корпорацией. На днях правительство приняло проект госбюджета, где предусмотрено пополнение уставного капитала фонда на 2,6 млрд грн уже в следующем году. Кроме того, еще действующим бюджетом на 2021 год предусмотрено выделение 100 млн грн для Фонда энергоэффективности, — отмечает исполняющий обязанности директора Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

На еще одну государственную программу – Теплые кредиты – через Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в этом году предусмотрели 150 млн грн. Это почти втрое меньше, чем раньше.

В 2018-2020 годах на эту программу ежегодно выделяли по 400 млн грн.

Отдельные программы поддержки энергоэффективных мероприятий еще имеют органы местной власти. Но в целом до сих пор на энергоэффективность в Украине тратят на порядок меньше, чем на субсидии.

Хотя логично было бы делать наоборот – один раз потратиться на утепление и модернизацию жилья, чтобы существенно уменьшить потребление тепла в целом по стране, а потом уже ежегодно выделять адресные субсидии конкретным категориям граждан.

В таком случае бюджеты на эти субсидии уже не были бы такими астрономическими именно благодаря предварительно проведенной енергомодернизации.

Анонс большого утепления

Со следующего года этот дисбаланс могут наконец исправить. Президент Владимир Зеленский во время прес-брифинга 26 ноября анонсировал масштабную программу термомодернизации сразу нескольких тысяч многоэтажек.

По его словам, такая реформа для государства должна стоить все 300 млрд грн, но таких денег в Украине пока нет. Поэтому в ближайшие три года эта сумма составит около 100 млрд грн.

Глава государства рассказал, что в Офисе президента и Министерстве экономики уже трудоустроены специалисты, которые будут заниматься сугубо этой реформой.

Ее цель – уменьшить потребление газа на фоне угрозы со стороны российского обходного газопровода Северный поток-2.

— Это очень сложная реформа, таких объемов никогда не было, таких на сегодня объемов денег в Украине нет. Я считаю, что для меня и для будущей власти – это единственный выход, и единственная важнейшая реформа по энергонезависимости государства. Мы продемонстрируем очень серьезный шаг по термомодернизации, — добавил Владимир Зеленский.

Правда, какая именно структура будет проводить эту модернизацию, пока неизвестно. Логично, чтобы ею занимались профильные Фонд энергоэффективности или Госэнергоэффективности.

Однако там официальных сообщений о шальных для них 100 млрд грн пока нет. Специалисты не исключают, что под эту программу может появиться еще одна профильная организация. Хотя времени на ее создание не так и много.

По словам президента, уже в следующем году и через год планируется пилотная модернизация большого количества многоэтажек.

— И на этом примере покажем, что эти дома берут газа вдвое меньше, – добавил он.

Потенциал энергоэффективности

Факты ICTV уже неоднократно писали о потенциале по экономии газа благодаря мерам по энергоэффективности.

В 2020 году только население (бытовые потребители) потребили 8,2 млрд кубометров газа. Еще 4,7 млрд кубометров использовали производители тепла для населения — предприятия ТКЭ.

Дополнительно 5,1 млрд кубометров эти же предприятия ТКЭ потребили для производства тепла для других потребителей и производства электроэнергии. Бюджетные и религиозные организации потребили 400 млн куб. м газа.

Для сравнения: вся промышленность потребила 9,1 млрд куб. м. То есть для нужд бытовых потребителей идет больше газа, чем для промышленности.

Вместе потребление бытовых потребителей, имеющих индивидуальные газовые котлы, колонки, плиты, а также производителей тепла для жителей многоэтажных домов, достигает почти 13 млрд кубометров.

По оценкам специалистов, только бытовые потребители и предприятия теплокоммунэнерго могли бы снизить потребление почти вдвое.

— То есть вместо 13-15 млрд кубометров в год они могли бы потреблять 6,5-8 млрд. Это уже минимизировало бы потребности страны в импорте газа. А если свое потребление сократят и другие потребители, а отечественная газодобыча начнет расти, Украина могла бы вообще отказаться от импорта. Это огромный, но, к сожалению, пока не реализованный потенциал для отечественной экономики, — отмечает глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

От дырявых хрущевок — к современному жилью

Опыт уже модернизированных домов подтверждает: экономия на коммуналке иногда достигает 40-50%.

— Жители пятиэтажки с ОСМД Киевская, 47, в Житомире реализовали в доме энергоэффективные мероприятия по программе Энергодом, и в октябре платили за отопление вдвое меньше, чем жильцы аналогичных не модернизированных домов, расположенных рядом. В частности, в октябре стоимость отопления в 57-летнем доме с ОСМД Киевская, 47, составила 7,33 грн/кв. м, а в соседнем аналогичном доме, где не внедрялись мероприятия по энергоэффективности — 14,78 грн/кв. м, — констатирует Егор Фаренюк.

Впрочем, для максимального эффекта нужен комплексный подход, то есть с утеплением стен, подвала и крыши, заменой дверей, окон, коммуникаций, установкой счетчиков и индивидуального теплового пункта с погодным регулированием и тому подобным.

Чтобы сделать такие работы в своем многоквартирном доме, его совладельцы должны создать ОСМД (если его еще не создали) и подать заявку в Фонд.

В случае ее одобрения и реализации Фонд возмещает до 70% стоимости проектной подготовки, а также 40-50% работ, материалов и оборудования. Остальное жители могут получить из других источников. Но не менее 20% (40%), в зависимости от выбранного пакета модернизации, должно быть из собственного кармана.

За весь период существования Фонда такой возможностью уже воспользовались жители 85 домов. Еще 669 проектов, по данным Фонда, находятся в работе.

Теплые кредиты

Еще один энергоэффективный инструмент – программа от Госэнергоэффективности под названием Теплые кредиты. Если Фонд энергоэффективности работает исключительно с ОСМД, то здесь целевая аудитория – жители частных домов, которые стремятся утеплить их или усовершенствовать оборудование за кредитные средства.

Уполномоченными на выдачу теплых кредитов в рамках программы в 2021 году являются государственные Ощадбанк и Укргазбанк.

В 2021 году программой предусмотрено возмещение из госбюджета 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение твердотопливных котлов и 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов.

Правда, ввиду немалого спроса заложенных в бюджете сумм на эти кредиты хватало на считанные месяцы.

Потому в последние годы теплые кредиты уже неоднократно пытались свернуть. Программа должна была закончиться еще в 2020 году, но Кабмин продлил ее на год.

Снова пролонгировать теплые кредиты стремится Госэнергоэффективности. Однако для этого расходы на программу еще должны предусмотреть в госбюджете.

Поддержка от местных властей

Параллельно с государственными программами в Украине есть и поддержка энергоэффективных мероприятий со стороны местных общин.

В частности, в ряде крупных городов ОСМД и ЖСК имеют возможность реализовать энергоэффективные мероприятия в своих домах в рамках городских программ, например – 70/30.

То есть 70% расходов на утепление фасада, ремонт крыши, установку домовых приборов учета, индивидуальных теплопунктов, замену окон и дверей, а также сетей и т. д. готов брать на себя город. Оставшиеся 30% должны заплатить сами совладельцы дома.

В Киеве действует еще одна программа софинансирования — капремонты. Участие в ней могут принять все дома — даже те, где ОСМД или ЖСК не созданы.

По данным КГГА, в столице в рамках этих программ софинансирования различные виды энергоэффективных работ провели уже более 600 домов.

Кстати, совладельцы домов могут совмещать городскую и государственную программы.

Пора готовиться к следующим зимам

Отопительный сезон 2021-2022 уже начался. К счастью, удачно, без срывов. При этом тарифы на тепло и горячую воду этой зимой не вырастут.

Соответствующий меморандум подписали правительство, Нафтогаз и Конгресс местных и региональных властей. Кроме того, до конца отопительного сезона не будет меняться и стоимость газа и электроэнергии для населения.

Так что эту зиму, как успокаивают в правительстве, Украина пройдет, даже несмотря на энергетический кризис во всей Европе.

Но самое время задуматься о том, как мы пройдем следующие отопительные сезоны, особенно в 2025 году, отмечает президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что именно тогда заканчивается действие контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС. Поэтому возможно сокращение или даже остановка транзита газа через Украину.

Именно поэтому вопрос энергомодернизации жилищного фонда – ключевой в этой ситуации. Если страна сократит потребление и не потребует импортного газа, энергетических кризисов в будущем удастся избежать.

Даже больше – благодаря увеличению добычи природного газа, производству биометана, а в перспективе и водорода, Украина будет способна превратиться из импортера в экспортера энергоресурсов. Отечественные компании смогут продавать тот же газ за рубеж и зарабатывать на этом.

Но цена этих энергоресурсов должна быть рыночной и для самих украинцев. Об этом, в частности, Киеву снова напомнили в МВФ.

Чтобы получить следующий транш весной следующего года, Украина должна будет устанавливать тарифы выше их себестоимости, и делать акцент на адресном субсидировании потребителей.

Поэтому специалисты советуют не откладывать мероприятия по энергосбережению на потом и уже со следующей весны по максимуму утеплить и модернизировать собственные помещения.

В таком случае положительный эффект от энергомодернизации люди почувствуют уже в следующем отопительном сезоне.

— Единственный способ, которым можно контролировать наши платежки, это контролировать объем потребления. Для этого надо заняться энергоэффективностью, и делать это системно. Энергоэффективность является тем инструментом, который поможет потребителям сократить свои счета. Есть случаи, где замена котла в доме дает экономию по газу 37%. Вместе с модернизацией теплового пункта экономия будет уже 70%, — приводит пример исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

Фото: ГТС, Фонд энергоэффективности