26 ноября 2015 года Газпром в последний раз перекрыл газовый кран Украине. Больше топливо у своего северо-восточного соседа мы не покупаем. Хотя еще относительно недавно российский поставщик выглядел безальтернативным.

Но сейчас Украина окончательно интегрировалась в европейский рынок, значительно уменьшила свои потребности в импорте и провела реформы.

Следующий шаг – достичь окончательной энергонезависимости. Как Украина избавилась от газовой удавки Кремля и за что борется дальше – читайте в специальном материале Фактов ICTV.

Как перекрывался кран

Конец ноября 2015 года. Российский Газпром в привычном для себя драматическом стиле заявляет, что прекращает поставлять газ Украине. Вроде бы из-за того, что не получил новой предоплаты.

Киев, а заодно и Брюссель в Москве пугают срывом отопительного сезона и перебоями с транзитом газа через украинскую ГТС.

— Отказ от закупки российского газа создает серьезные риски для надежного транзита газа в Европу через территорию Украины и газоснабжения украинских потребителей этой зимой, — заявил тогда руководитель Газпрома Алексей Миллер.

В Киеве парируют: это не Газпром нам не поставляет газ, а мы у них не покупаем. Ведь в Европе банально дешевле. В январе-марте 2015 года газ из ЕС поставлялся по средней цене $304 за тыс. куб. А Газпром просил на $33 дороже — по $337 за тыс. куб.

— Отказ от прямых поставок газа из России — это действительно важное событие для Украины. Мы доказали всему миру, а особенно России, что мы прекрасно можем обходиться и без поставок российского газа. А чуть позже – благодаря Стокгольмскому арбитражу – мы доказали, что это не Украина то не доплачивала за газ, то воровала, а это Россия не доплачивала за транзит. Тогда как Украина переплачивала за российский газ, — напоминает председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Еще не замерзла Украина…

Разветвленная отечественная газотранспортная система физически позволяла поставлять достаточно топлива из Польши, Словакии и Венгрии. Однако до Революции достоинства соскочить с газовой иглы Кремля не удавалось.

— Еще в 2014 году у нас была критическая зависимость от поставок российского газа. Но в 2014 году, когда мы понимали, что Россия будет шантажировать Украину и заставлять таким образом отказаться от независимости, мы искали альтернативу. Тогда мало кто верил, что Украина сможет обеспечить все свои потребности в импортируемом газе с европейского рынка. Но нам это удалось. Я лично организовывал соответствующие поставки, решал проблемы с инфраструктурой, которой не хватало, и тому подобное. Несмотря на перекрытие газового крана Россией, мы смогли обеспечить страну импортным топливом с европейского рынка, — вспоминает Юрий Витренко.

Поэтому в конце концов перебоев с прохождением отопительного сезона, а также с транзитом не было. Закачав достаточно топлива в подземные хранилища, а также законтрактовав необходимые объемы в наших западных партнеров Украина прошла зиму 2015-2016 годов без серьезных проблем.

Однако год за годом российская пропаганда продолжает предсказывать Украине холодные батареи. Уже шестой год подряд. К счастью — бесполезно.

С тех пор Украина не просто отказалась от прямого импорта российского газа, а существенно сократила потребление голубого топлива.

Для сравнения: еще в 2013-м году наша страна потребляла более 50 млрд кубометров газа в год! Более половины – 28 млрд кубов — достигал импорт из России. А уже в 2015-м году годовое потребление достигло почти 34 млрд кубов, из которых импортировали лишь 16,4 млрд кубов.

При этом напрямую в России в 2015-м году Украина купила лишь 6,1 млрд кубометров. Остальные – 10,3 млрд кубов — поставили именно из ЕС. В дальнейшем импорт газа происходил исключительно с Запада.

Еще через несколько лет — в 2018-м — при похожем потреблении импорт газа в Украину составил лишь 10,6 млрд кубов. То есть за считаные годы мы стали покупать за границей втрое меньше газа! И при этом страна не мерзла зимой, экономика работала, а Украина наконец начала зарабатывать деньги на транзите газа.

— До того, как мы изменили ситуацию в 2014-2015 годах Украина ежегодно платила за импортируемый из России газ в среднем на $5 млрд больше, чем получала за транзит. То есть из Украины деньги шли в Россию. Только после остановки прямых поставок из России Украина начала получать за транзит больше, чем платить за весь импортируемый газ, — напоминает Юрий Витренко.

Стимулы к энергоэффективности

Частично уменьшение потребления и импорта газа связано с временной оккупацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако основная причина – это реальное начало работы над повышением уровня энергоэффективности промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также формированием полноценного рынка газа.

Отказ от импорта газа из России стимулировал отечественную экономику к рыночным реформам и демонополизации.

Кроме того, Украина наконец построила эффективный инструмент субсидий для малообеспеченных слоев населения.

Впоследствии эти субсидии даже монетизировали. У людей появился стимул вкладывать деньги в утепление и современное оборудование и экономить. Заработала государственная программа Теплые кредиты, а впоследствии и целый Фонд энергоэффективности.

То есть Украина не просто начала потреблять меньше газа, она стала делать это эффективнее.

Анбандлинг и рыночные правила

Выбрав западный вектор развития, украинская экономика должна была играть по европейским рыночным правилам, в том числе и энергетическим.

То есть традиционные постсоветские энергетические монополии должны были трансформироваться в современные рыночные условия. В Украине началось создание конкурентного рынка газа.

Исторические облгазы были вынуждены начать так называемый анбандлинг (отделение газоснабжающих и газораспределительных компаний) и постепенно перестали быть безальтернативными поставщиками голубого топлива.

На рынке появились десятки новых поставщиков и потребители получили возможность выбирать лучшие сервис и цены. Заработала конкуренция.

Анбандлинг ждал и на секунду. Согласно европейским правилам, компания не могла владеть активами и по добыче, и по транспортировке газа. Поэтому трубу передали в управление вновь созданному независимому Оператору ГТС Украины.

Таким образом Украина выполнила требования Третьего европейского энергетического пакета и начала интеграцию в ГТС Евросоюза.

Впоследствии, в конце 2019 года, это поможет подписать новый транзитный контракт с Газпромом по рыночным правилам и принципу качай или плати, а также заинтересовать Европу своими подземными хранилищами.

В 2020 году западные компании закачали для хранения в украинские ПХГ рекордные 10 млрд кубов топлива.

Следующий шаг — окончательная энергонезависимость

6 лет без импорта из России – далеко не предел. Украина может вообще обойтись без импорта, тем более – из страны-агрессора.

Однако, чтобы этого достичь, необходимо увеличивать собственную добычу природного газа и еще больше развивать энергоэффективность.

Над увеличением добычи сейчас активно работают, в частности специалисты отечественного Укргаздобычи. Истощенные месторождения не позволяют сделать это быстро.

Однако новые перспективные участки, например, на востоке Украины и черноморском шельфе – дают надежду на значительные дополнительные ресурсы в ближайшее десятилетие.

А между тем стоит научиться эффективнее их потреблять. Сейчас это вопрос не только экономики, но и экологии.

— Климатические изменения стимулируют весь цивилизованный мир сокращать выбросы парниковых газов, становиться климатически нейтральными. Просто на наших глазах строятся новые модели экономики и общества в целом. И мы должны реагировать на эти вызовы современности. Украина должна декарбонизировать собственную экономику. Поднять свой уровень энергоэффективности до уровня ведущих стран мира — отличный старт на этом пути, — отмечает председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

По его словам, только благодаря правильным мерам по энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе и теплокоммунэнерго страна может свести потребность в импорте газа к минимуму – буквально нескольких миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, Украина имеет огромный потенциал альтернативной энергетики, в частности – биомассы и биогаза.

На твердом биотопливе (из отходов деревообработки, сельского хозяйства или даже мусоропереработки) могут работать не только твердотопливные котлы, но и целые котельные, теплоэлектроцентрали и даже теплоэлектростанции. Первые такие объекты в Украине уже появились и прекрасно себя зарекомендовали.

А биометановые заводы в перспективе способны обеспечить страну миллиардами кубометров зеленого топлива, которое можно транспортировать ГТС вместе с традиционным природным газом, добытым из недр.

Из импортера — снова в экспортера

Даже без учета перспективного направления по производству водорода Украина вполне способна не просто отказаться от импорта энергоресурсов, но и вновь их экспортировать. Да, именно снова.

— Именно с территории нашей страны были осуществлены первые в мире межгосударственные поставки голубого топлива. Произошло это сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году, когда СССР поставлял украинское топливо с Дашавского месторождения в Польшу. А с 1951 года добытый из украинских недр газ начали активно поставлять в Москву. Для этого газопровод Дашава-Киев продлили до столицы бывшего Союза, — напоминает Виталий Щербенко.

В целом природный газ украинского происхождения в середине прошлого века поставляли в Россию, Молдову, Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию и даже Австрию.

Статус экспортера газа наша страна имела долгие 32 года. С 1945 до 1977 год с территории Украины за границу поставила 130 млрд кубометров топлива!

Сейчас наша страна имеет шанс восстановить свой статус энергетического экспортера, но на этот раз не только ископаемого топлива, но и зеленых энергоресурсов, в частности биометана и водорода.

Кремль против

К сожалению, такие энергетические перспективы Украины не входят в планы руководства Российской Федерации. Именно поэтому в Кремле упорно пытаются обойти нашу ГТС и поставлять газ в ЕС только через свои обходные газопроводы.

Кроме того, Россия стремится сполна воспользоваться мировым энергетическим кризисом и максимально расшатать рынок Европы.

Высушивая его, Москва прибегает к откровенному шантажу: хотите больше газа – запустите Северный поток-2. Если ЕС поддастся, это может нанести непоправимый ущерб энергетической безопасности Украины и всей Европы. Поэтому украинские специалисты надеются, что в Брюсселе устоят.

— Нам важно пройти эту турбулентную зиму в условиях высоких цен на импортный газ и риска полной остановки транзита российского газа через украинскую ГТС. Так Москва попытается вынудить Европу к газовому миру на условиях России. Важно, чтобы Евросоюз не поддался на этот шантаж со стороны России, который, вероятно, достигнет своего пика зимой. В Брюсселе должны настаивать на сохранении стратегической транзитной роли Украины, апеллируя, в частности, и к тому факту, что мы уже являемся частью газового рынка ЕС. Это прописано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, — убежден президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

Эксперт отмечает: о возвращении к прямым закупкам российского газа Украиной не может даже идти речь. Мы должны брать пример с Польши и развивать свою энергетическую независимость. Тем более, что все предпосылки для этого действительно есть.

Труба не лопнет

Не менее важной задачей является сохранение транзита через украинскую ГТС. Ведь она имеет для нас не только экономическое, но и геополитическое и даже безопасность значение.

Эксперты не исключают: если Газпром прекратит транзит – у Кремля появится дополнительный стимул для возможного прямого военного вторжения. Транзит газа при таком сценарии уже не будет мешать — все объемы переведут на вновь построенные обходные потоки.

Фейки Москвы вроде бы о плохом техническом состоянии ГТС Украины лишь подтверждают эту гипотезу.

В Кремле откровенно врут об аварийности нашей трубы. Лично Владимир Путин заявляет, что украинская ГТС лопнет, если в нее закачать больше газа.

Поэтому Киев решительно опровергает ложь Кремля и заявляет: труба не лопнет! Украинская газотранспортная система – надежная, мощная и в хорошем работоспособном состоянии. Это подтверждено годами бесперебойной поставки газа в ЕС.

Более того, наша система способна транспортировать в Европу на 100 млрд кубометров газа в год больше, чем делает это сейчас.

— Украина готова гарантировать дальнейшее оказание услуги транзита природного газа в Европу объемом до 146 млрд кубометров по конкурентным тарифам, — констатирует генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Как снять блокаду ГТС

Однако Газпром не спешит обеспечивать наш маршрут такими объемами газа. Сделать это могли бы другие, независимые поставщики, в частности из стран Средней Азии.

Но для этого Россия должна допустить их ко входу в нашу трубу на украино-российской границе, то есть фактически разблокировать нашу ГТС с российской стороны для альтернативных поставщиков, а не только монополиста Газпрома.

Такие правила предусмотрены европейским законодательством. Однако применять их к своим обходным газопроводам, а также украинскому маршруту Россия не соглашается. В Киеве надеются, что убедить Кремль поможет Евросоюз.

— Все маршруты транзита должны работать в соответствии с директивами Третьего энергопакета с возможностью реализовать свои права. Мы как страна сделали все, что требовалось нормами ЕС – провели анбандлинг оператора ГТС, у нас прозрачное тарифообразование, введено европейское энергетическое законодательство и сетевые кодексы. Следующий шаг — за ЕС, потому что прежде всего страдать от монополии Газпрома на транзит газа будет Европа, – считает руководитель Оператора ГТС Украины.

А новый Северный поток-2 в этих условиях вообще не должен был бы заработать. Потому что европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор этого проекта был полностью отделен и независим от Газпрома.

Кроме того, существуют правила относительно свободного доступа третьих сторон к инфраструктуре, а также недискриминационные, прозрачные тарифы, которые применялись бы ко всему трубопроводу.

Доказать, что ни Газпром, ни Северный поток-2, ни оператор не соответствуют этим критериям в процессе сертификации пытаются сразу 2 украинские компании – Нафтогаз и Оператор ГТС Украины.

Отечественные специалисты надеются, что европейские регуляторы прислушаются к их аргументам, и в конечном итоге Украина сохранит свое стратегическое транзитное значение, а Европа – надежный и конкурентный транзитный маршрут.

Все это в конечном итоге позволит избежать усиления монополии Газпрома на европейском рынке.