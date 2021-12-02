С пятницы, 3 декабря, Украина запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства из ряда африканских стран ввиду распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Кабинета министров.

– Для того чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня принимаем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Набимия и ряд других африканских стран, – подчеркнул премьер Денис Шмыгаль.

Запрет начнет действовать с 00.00 3 декабря на период карантина.

Будет запрещен въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из ЮАР (Южно-Африканской Республики), Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Республики Мозамбик, Малави, которые находились на территории этих стран не менее семи дней за последние две недели.

Для граждан Украины, прибывающих из этих восьми стран и находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, с 3 декабря предусмотрена обязательная самоизоляция или обсервация.

Въезд из указанных стран разрешат только нескольким категориям иностранцев и лицам без гражданства:

• которые постоянно или временно проживают в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины;

• являются работниками иностранных дипломатических учреждений, международных организаций (это касается и членов их семей).

Они также должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Недавно Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам, планирующим посещение африканского континента, отложить поездки в связи с высокой степенью риска заражения новым Covid-вариантом Омикрон. Речь идет прежде всего о таких странах, как ЮАР, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия и Зимбабве.