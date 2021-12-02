Із п’ятниці, 3 грудня, Україна забороняє в’їзд іноземцям та особам без громадянства із низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

– Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонений перетин українського кордону іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Набімія і ряд інших африканських країн, – наголосив прем’єр Денис Шмигаль.

Заборона почне діяти з 00:00 3 грудня на період карантину.

Буде заборонений в’їзд до України іноземцям та особам без громадянства, які прибувають із: ПАР (Південно-Африканської Республіки), Республіки Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Республіки Мозамбік, Малаві та перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

Для громадян України, які прибувають із цих восьми країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів, із 3 грудня передбачена обов’язкова самоізоляція чи обсервація.

В’їзд із вказаних країн дозволять тільки кільком категоріям іноземців та особам без громадянства:

• які постійно чи тимчасово проживають в Україні, є подружжям або дітьми громадян України;

• є працівниками іноземних дипломатичних установ, міжнародних організацій (це є стосується і членів їхніх сімей).

Вони також повинні будуть проходити самоізоляцію чи обсервацію.