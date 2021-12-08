На фоне наращивания российских войск возле границ Украины и угрозы их вторжения в Киеве регулярно проверяют имеющиеся помещения, в которых можно спрятаться во время чрезвычайной ситуации.

Для укрытия можно использовать здания двойного назначения: например, подвальные кафе, переходы или подземные паркинги. Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко.

Согласно карте защитных сооружений гражданской защиты, всего в городе более 5 тыс. подобных зданий. Новые хранилища не строились с 1986 года, однако укрытия появляются даже сейчас, в частности, в новых домах или на паркингах.

Всего в Киеве есть 514 бомбоубежищ, более 3,5 тыс. цокольных и подвальных помещений, 409 подземных паркингов, 272 подземных перехода, 47 подземных помещений метрополитена.

В случае вторжения украинцы могут взять с собой необходимые вещи, среди которых – документы или их копии, лекарства, теплые вещи, вода и еда.

Киевская городская государственная администрация разработала карту объектов укрытия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, которая доступна онлайн.