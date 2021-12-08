На тлі нарощування російських військ біля кордонів України та загрози їхнього вторгнення у Києві регулярно перевіряють наявні приміщення, в яких можна сховатися під час надзвичайної ситуації.

Для укриття можна використовувати будівлі подвійного призначення: наприклад, підвальні кав’ярні, переходи чи підземні паркінги. Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко.

Згідно з картою захисних споруд цивільного захисту, загалом у місті є понад 5 тис. подібних будівель. Нових сховищ не будували з 1986 року, проте укриття з’являються навіть зараз, зокрема, у нових будинках чи на паркінгах.

Загалом у Києві є 514 бомбосховищ, понад 3,5 тис. цокольних та підвальних приміщень, 409 підземних паркінгів, 272 підземні переходи, 47 підземних приміщень метрополітену.

У разі вторгнення українці можуть взяти з собою необхідні речі, серед яких – документи чи їхні копії, ліки, теплі речі, вода та їжа.

Київська міська державна адміністрація розробила карту об’єктів укриття у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, яка доступна онлайн.