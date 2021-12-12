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Факты / Украина / Общество

В центре Киева провалился асфальт: дорогу перекрыли

Юля Захарченко редактор ленты
В центре Киева провалился асфальт: дорогу перекрыли

На проезжей части бульвара Тараса Шевченко из-за аварии на водопроводных сетях провалился асфальт. Движение транспорта по направлению к улице Крещатик перекрыли.

По данным Киевской городской государственной администрации, пострадавших или травмированных в результате провала асфальта нет. Место аварии огородили работники дорожной службы.

В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия повреждения. К утру понедельника, 13 декабря, работы планируют завершить.

Из-за аварии и перекрытия дороги временно изменили маршруты общественного транспорта. В частности, троллейбусы №5, 7, 8, 17, автобусы №114 и 118 задерживаются на бульваре Шевченко.

Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовали до улицы Терещенковской, а автобусов № 114 и 118 – через улицу Пушкинскую.

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Фото: КГГА

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