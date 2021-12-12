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У центрі Києва провалився асфальт: дорогу перекрили

Юля Захарченко редакторка стрічки
У центрі Києва провалився асфальт: дорогу перекрили

На проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка через аварію на водопровідних мережах провалився асфальт. Рух транспорту у напрямку вулиці Хрещатик перекрили.

За даними Київської міської державної адміністрації, постраждалих чи травмованих унаслідок провалу асфальту немає. Місце аварії огородили працівники дорожньої служби.

Наразі комунальники ліквідовують наслідки пошкодження. До ранку понеділка, 13 грудня, роботи планують завершити.

Через аварію та перекриття дороги тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Зокрема, тролейбуси № 5, 7, 8, 17, автобуси № 114 та 118 затримуються на бульварі Шевченка.

Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організували до вулиці Терещенківської, а автобусів № 114 та 118 – через вулицю Пушкінську.

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Фото: КМДА

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