Днепропетровщина отправляет гуманитарные грузы в украинские города, пострадавшие от обстрелов

Жители Днепропетровщины не могут просто с болью наблюдать за происходящим в других городах нашей страны. Они сочувствуют людям, которые пострадали, а потому решили отправить гуманитарные конвои в города, нуждающиеся в помощи.

— Мы отправляем восемь грузовиков с вещами первой необходимости, лекарствами: останавливающие кровотечение, инсулин, — сказал представитель Днепропетровщины. – это медпрепараты, которые нельзя найти в аптеках городов, пострадавших от авианалетов и артобстрелов. Это продукты питания, медицинское оборудование. Машины будут ехать туда, куда смогут доехать, во все пострадавшие от российского нашествия города и куда можно будет получить зеленый коридор, который обещают русские фашисты.

Но они врали нам в 2014 году. Могут лгать и сейчас, отметил днепровец. Но все заряжены, все готовы, все решительно настроены, чтобы этот груз пришел, куда нужно.

В условиях войны в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. Для того, чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками таких мест Киевская горгосадминистрация (КГГА) создала специальную карту.

Источник: Факты ICTV